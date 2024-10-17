Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Факт гибели в секторе Газа лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара подтверждает исследование образцов ДНК. Об этом 17 октября сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Global Look Press / Mohammed Talatene

«Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Израиля есть образец ДНК Синвара, так как в прошлом он сидел в израильской тюрьме.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что Синвар, предположительно, был убит в Газе в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечалось, что Синвар, вероятно, скрывался под землёй в сети туннелей момента вторжения ХАМАС на территорию Израиля.

В конце июля был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он находился в резиденции в Тегеране, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана. Это место подверглось атаке. Иранские власти обвинили в нападении Израиль.