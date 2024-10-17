Газа, Палестина, 18 октября, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по результатам проведённой ДНК-экспертизы подтвердила, что в результате операции в одном из районов Рафаха на юге сектора Газа ликвидирован лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар. Об этом 17 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильских военных.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«ЦАХАЛ подтвердила гибель Синвара после анализа ДНК с использованием стоматологической карты для подтверждения его личности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что полученные израильскими военными снимки зубов совпадают со стоматологическими картами Синвара, сделанными во время его тюремного заключения в Израиле.

Согласно заявлению минобороны Израиля, боестолкновение, в ходе которого был ликвидирован лидер палестинского движения, началось в среду, 16 октября. Яхья Синвар погиб в результате обрушения конструкций здания, которое обстреляли из танка Merkava MK4 и гранатомёта Matador. Спустя некоторое время израильские военные обследовали здание с помощью беспилотного летательного аппарата.

Как передавало ИА Регнум, официально ЦАХАЛ сообщила об операции, ходе которой мог быть ликвидирован лидер ХАМАС, 17 октября. Позднее эту информацию подтвердил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам вице-президента США Камалы Харрис, сотрудники американских спецслужб и разведки в течение последнего года взаимодействовали с израильской стороной в операциях по ликвидации представителей руководства палестинского движения.

На фоне сообщений о ликвидации Синвара президент США Джо Байден в Нетаньяху провели переговоры, в ходе которых глава Белого дома высоко оценил операцию ЦАХАЛ. Также стороны согласились с тем ликвидация лидера ХАМАС якобы позволит продвинуться в направлении заключения сделки по освобождению заложников и завершения боевых действий на территории сектора Газа.

В конце июля во время израильской ракетной атаки в Тегеране погиб экс-лидер ХАМАС Исмаил Хания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает убийство Хании, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов назвал это убийство политическим и подчеркнул, что оно приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.