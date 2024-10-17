Вашингтон, 18 октября, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден провёл телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на фоне заявлений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

«Президент Байден… поздравил его (Нетаньяху. — Прим. ред.) с проведением операции в секторе Газа, в результате которой был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Согласно распространённому канцелярией израильского премьер-министра заявлению, текст которого приводит издание The Times of Israel, Байден высоко оценил операцию ЦАХАЛ и указал на появившиеся по её результатам «возможности».

Утверждается, что обе стороны согласились с тем, что ликвидация лидера ХАМАС якобы позволит продвинуться в направлении заключения сделки по освобождению заложников и завершения боевых действий на территории палестинского анклава.

Как передавало ИА Регнум, днём 17 октября ЦАХАЛ сообщила об ударе по одному из районов на юге сектора Газа, в результате которого, вероятно, ликвидирован лидер ХАМАС Яхья Синвар. Позднее эту информацию подтвердили израильские военные, а также сам Нетаньяху. По словам вице-президента США Камалы Харрис, сотрудники американских спецслужб и разведки в течение последнего года взаимодействовали с израильской стороной в операциях по ликвидации представителей руководства палестинского движения.

В конце июля во время израильской ракетной атаки в Тегеране погиб экс-лидер ХАМАС Исмаил Хания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает убийство Хании, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов назвал это убийство политическим и подчеркнул, что оно приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.