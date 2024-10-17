Вашингтон, 18 октября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Власти США видели в деятельности убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара серьезную «помеху» на пути к миру на Ближнем Востоке, заявил 17 октября американский президент Джо Байден.

ИА Регнум

В обращении на сайте главы Белом дома отмечается, что Вашингтон приветствует гибель главы политбюро ХАМАС. Байден уточнил, что ещё в октябре прошлого года поручил американской разведке помочь израильской стороне отследить местонахождение Синвара.

Он отметил, что представители США и Израиля «работали бок о бок» в рамках указанной задачи. Байден также сравнил это убийство Синвара с ликвидацией в 2011 году главы Аль-Каиды (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по одному из районов на юге сектора Газа. Предполагалось, что в результате атаки погиб Яхья Синвар. Позднее израильские военные и премьер-министр еврейского Биньямин Нетаньяху подтвердили сведения о смерти главы политбюро ХАМАС.

В конце июля был убит предыдущий глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он находился в резиденции в Тегеране, где проживали гости, прибывшие на инаугурацию нового президента Ирана. Здание было атаковано. Иран обвинил в этом нападении Израиль.