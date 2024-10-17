Вашингтон, 17 октября, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Спецслужбы и разведка Соединённых Штатов Америки оказывали поддержку Израилю в ходе операции по ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом 17 октября заявила вице-президент США Камала Харрис.

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«В течение последнего года сотрудники американских спецслужб и разведки тесно взаимодействовали с израильскими коллегами в поиске и отслеживании Синвара и других лидеров ХАМАС», — приводит слова Харрис телеканал CNN.

По её словам, ХАМАС представляет непосредственную угрозу безопасности Израиля, и Соединённые Штаты поддерживают стремление Тель-Авива уничтожить палестинское движение.

Также Харрис заявила, что в течение прошедшего года израильские войска в ходе боевых действий в секторе Газа нанесли ХАМАС серьёзный ущерб, ликвидировав ряд представителей руководства движения. По мнению политика, уничтожение ХАМАС якобы может положить конец войне на территории палестинского анклава.

Как передавало ИА Регнум, днём 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по одному из районов на юге сектора Газа, в результате которого, вероятно, ликвидирован лидер ХАМАС Яхья Синвар. Позднее эту информацию подтвердили израильские военные, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В конце июля во время израильской ракетной атаки в Тегеране погиб экс-лидер ХАМАС Исмаил Хания. Политик находился в столице Ирана для участия в инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов назвал убийство Хании политическим и подчеркнул, что оно приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.