Москва, 2 ноября, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей двоим предполагаемым соучастникам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», следует из картотеки судебных дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По данным суда, одного из них обвиняют по ч. 3 и ч. 5 ст. 222 УК РФ (совершённые группой лиц по предварительному сговору незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия). Другому вменяется ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (совершённые группой лиц по предварительному сговору незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств и взрывчатки).

Газета «Коммерсант» написала, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» есть ещё два предполагаемых соучастника, которым удалось скрыться от правоохранительных органов. Они объявлены в розыск. По информации журналистов, всех четверых подозревают в передаче оружия террористам, совершившим нападение в «Крокус Сити Холле».

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

23 марта в Брянской области задержали четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти заявили, что теракт имеет украинский след.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Суд продлил предварительное следствие по этому делу до 22 декабря.

В начале октября стало известно, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» являлись участниками группировки «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их этапировали в Москву из Дагестана. По информации следствия, указанные лица занимались изготовлением самодельного взрывного устройства и оружия.