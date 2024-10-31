Минск, 31 октября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. России известно, что требование главы киевского режима Владимира Зеленского передать украинским формированиям дальнобойные американские ракеты Tomahawk вызывало оторопь в Вашингтоне. Об этом 31 октября рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«То, что его требование Tomahawk вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — заявил он журналистам на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Позднее, на отдельной пресс-конференции, глава МИД РФ отметил, что поведение и высказывания Зеленского каждый раз подтверждают полную неадекватность главы киевского режима.

«Неадекватность и как политика, которым он пытается себя предъявлять, так и неадекватность как просто человека нормального. Это печально», — пояснил он, комментируя сообщения о том, что Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте призвал перебросить войска альянса на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября газета The New York Times сообщила, что Зеленский в одном из секретных пунктов своего «плана победы» потребовал от Вашингтона поставить Киеву ракеты большой дальности Tomahawk. Авторы публикации назвали такую просьбу абсолютно невыполнимой.

Позднее главу киевского режима возмутило раскрытие в США одного из секретных пунктов его «плана победы». По его мнению, это является свидетельством отсутствия конфиденциальности в отношениях Украины и США.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке 30 октября заявил, что США нарочно раскрыли информацию о секретном пункте «плана победы» Зеленского с просьбой о ракетах Tomahawk, чтобы навредить ему.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 октября прокомментировал просьбу главы киевского режима передать Украине ракеты Tomahawk. По словам представителя Кремля, это является проявлением нервозности на фоне военных неудач украинской армии.