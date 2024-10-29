Вашингтон, 29 октября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. В одном из секретных пунктов «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского содержится просьба передать украинской армии американские ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом 29 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

President Of Ukraine / Globallookpress

«В одной части [«плана победы»], которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты Tomahawk», — говорится в публикации.

Авторы статьи назвали это требование абсолютно невыполнимой просьбой, подчеркнув, что у ракет Tomahawk дальность в семь раз больше (2400 км), чем у уже переданных Киеву в ограниченном количестве ракетных систем ATACMS.

Отмечается также, что чиновники США в частных беседах говорят о раздражении из-за «плана победы» Зеленского, называя его нереалистичным и зависящим только от помощи Запада.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» страны с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Бразильский журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар 23 октября заявил, что Запад не поддержит «план победы» Зеленского, потому что в нём есть пункт об ударах натовским оружием вглубь России, а начала третьей мировой войны не хочет никто. Эксперт также назвал действия главы киевского режима «пиар-акцией».

Британский аналитик военный аналитик Александр Меркурис 27 октября отметил, что Зеленский утратил доверие Запада, представив свой «план победы». По его словам, это также негативно сказалось на отношении западных стран к Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 октября заявил, что Зеленский своим «планом победы» пытается сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России. Он отметил, что Москва не примет никакого варианта, предусматривающего сохранение условий использования Украины для создания прямых угроз российской стороне.