Киев, 30 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Раскрытие информации о секретном пункте «плана победы» Украины свидетельствует об отсутствии конфиденциальности в отношениях Киева и Вашингтона. Об этом 30 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press/IMAGO/Bert Van Den Broucke

«Они (СМИ. — Прим. ред.) сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнёрами нет ничего конфиденциального», — возмутился Зеленский в ходе интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

Одновременно с этим Зеленский обвинил западных лидеров в бездействии и заявил, что не видит с их стороны решительных шагов по поддержке Украины.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября американская газета The New York Times сообщила, что в одном из секретных пунктов «плана победы» Зеленского содержалась просьба передать украинской армии ракеты большой дальности Tomahawk. Авторы статьи назвали это требование абсолютно невыполнимой просьбой, подчеркнув, что дальность действия у ракет Tomahawk в семь раз больше, чем у уже переданных Киеву систем ATACMS.

16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» страны с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Британский аналитик военный аналитик Александр Меркурис 27 октября отметил, что Зеленский утратил доверие Запада, представив свой «план победы». По его словам, это также негативно сказалось на отношении западных стран к Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 октября заявил, что Зеленский своим «планом победы» пытается сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России. Он отметил, что Москва не примет никакого варианта, предусматривающего сохранение условий использования Украины для создания прямых угроз российской стороне.