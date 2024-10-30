Берлин, 30 октября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. США намеренно раскрыли информацию о секретном пункте «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который содержал просьбу передать украинским военными ракеты Tomahawk, чтобы навредить ему. Такое мнение 30 октября высказал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X (ранее Twitter).

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию», — написал он.

По мнению Рёпке, таким образом Вашингтон намеревается помешать киевскому режиму добиться хоть каких-нибудь результатов в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября газета The New York Times написала, что Зеленский в одном из пунктов своего «плана победы» попросил у США передать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk. Отмечалось, что такое требование является абсолютно невыполнимым, так как дальность ракет Tomahawk в семь раз больше (2400 км), чем у уже поставленных украинской стороне в ограниченном количестве ракет ATACMS.

На следующий день главу киевского режима возмутило раскрытие США одного из секретных пунктов его «плана победы». По его утверждению, это говорит об отсутствии конфиденциальности в отношениях Вашингтона с Киевом.

Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» 16 октября. Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» страны с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских бойцов для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 октября заявил, что Зеленский своим «планом победы» пытается играть на желании западных стран нанести стратегическое поражение России. Министр подчеркнул, что российская сторона не примет никакого варианта, в котором будут сохранены условия для использования Украины, чтобы создавать прямые угрозы РФ.