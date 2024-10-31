Москва, 31 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. «План победы», представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, является проявлением нервозности. Об этом 31 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Так спикер Кремля прокомментировал информацию о том, что в секретном пункте своего плана украинский политик просил передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) американские ракеты большой дальности Tomahawk.

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна. Её все хорошо видят, и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют — это первое. На фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность — это второе», — сказал Песков.

По его словам, все планы сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Зеленский резко отреагировал на слив американскими СМИ информации по секретным пунктам «победного плана». По его словам, утечка сведений может поставить под удар отношения между Киевом и Вашингтоном.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке предположил, что США намеренно раскрыли информацию о секретном пункте, намереваясь «ударить в спину» главу киевского режима. По мнению эксперта, Вашингтон хочет помешать Киеву добиться хоть каких-нибудь результатов в зоне боевых действий.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что Зеленский, представив свой «план победы», ухудшил отношение западных стран к Киеву и утратил доверие с их стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Зеленский своим «планом победы» пытается сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России.