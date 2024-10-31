Нью-Йорк, США, 31 октября, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, руководствуясь ощущением собственной исключительности, пытаются навязать всему миру логику о недопустимости оказания помощи России. Об этом 30 октября в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют?» — спросил дипломат.

Он отметил, что подобная логика Запада является следствием неоколониального ощущения собственной исключительности и безнаказанности.

По словам дипломата, нескончаемые потоки военной помощи Украине привели к тому, что киевский режим более не способен продолжать боевые действия без западного вооружения и предоставляемой союзниками разведывательной информации.

Небензя подчеркнул, что оправданием этому не может послужить даже неоднократно скомпрометированный нарратив о том, что Украина якобы является жертвой в этом конфликте. Постпред напомнил о спонсировавшемся Западом госперевороте на Украине в 2014 году, преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса, саботаже Минских договорённостей и вторжении в Курскую область, которое привело к жертвам среди гражданских лиц и разрушениям инфраструктуры.

«Эти преступления и свидетельства мы подробно демонстрировали на заседании СБ по «формуле Арриа» 25 октября, когда ваши представители пришли с заранее заготовленными речами, полностью игнорирующими только что увиденную реальность. Это — верх цинизма», — добавил Небензя.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания постпред РФ при ООН также заявил, что западные союзники киевского режима, в том числе США, распространяя откровенную дезинформацию о якобы присутствии в РФ военных КНДР и созвав по этому поводу заседание органа всемирной организации, пробили «очередное дно» в попытках отвлечь внимание от существующих проблем, представляющих угрозу международному миру и безопасности. Небензя подчеркнул, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву, не нарушает его и не направлено против третьих стран.

19 июня президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который должен стать основой отношений двух стран на долгий период и подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Тогда же глава российского государства подчёркивал, что в использовании военных из КНДР в ходе специальной военной операции нет никакой необходимости.

23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает международного права и не наносит никакого ущерба. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления о военных из КНДР «информационной уткой».