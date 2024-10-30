Нью-Йорк, США, 31 октября, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Западные союзники киевского режима, в том числе США и Великобритания, пробили «очередное дно» в зале заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, созвав по запросу Украины заседание органа всемирной организации, посвящённое в том числе якобы присутствию военных Корейской Народно-Демократической Республики в России. Об этом 30 октября в ходе заседания СБ ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Госпожа председатель, узнав о запросе сегодняшнего заседания Совета Безопасности, мы лишний раз поразились циничности и беспардонности наших западных коллег и вопиющим двойным стандартам», — указал дипломат.

По его словам, обсуждение якобы присутствия военных КНДР в России необходимо киевскому режиму и его западным союзникам для заглушения неблагоприятного информационного фона, способного повлиять на настроения избирателей в их странах. Россия убедилась в том, что для Запада не существует никаких пределов по продвижению откровенной дезинформации, отметил Небензя.

«Как оказалось, таковых нет. Сегодня Вашингтон, Лондон… пробили в этом зале очередное дно», — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что все заявления, касающиеся якобы присутствия военных КНДР в России, носят голословный характер и направлены на отвлечение внимания от существующих проблем, представляющих угрозу международному миру и безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который должен стать основой отношений двух стран на долгий период и подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Тогда же глава российского государства подчёркивал, что в использовании военных из КНДР в ходе специальной военной операции нет никакой необходимости.

23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она также подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает международного права и не наносит никакого ущерба. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления о военных из КНДР «информационной уткой».