Москва, 10 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Сообщения о том, что военных КНДР могут отправить в зону проведения специальной военной операции, похожи на информационную утку. Об этом 10 октября в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Zhu Longchuan/Global Look Press

Ранее с утверждением о том, что Северная Корея якобы отправляет своих военных в зону проведения специальной военной на Украину, выступил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

«Это похоже на очередную утку информационную», ― подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Ён Хён 8 октября заявил, что КНДР якобы может направить своих военных на Украину для поддержки России. Такую вероятность он не исключил, напомнив о взаимном договоре, подписанном Россией и Северной Кореей, который, по его словам, похож на военный союз.

20 июня во время визита в Пхеньян президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании военных из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости.

Тогда Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в январе заявила, что Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР. Так дипломат ответила на просьбу прокомментировать заявления западных СМИ о якобы имеющем место использовании Москвой оружия из Пхеньяна и Тегерана в зоне СВО.