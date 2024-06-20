Ханой, 20 июня, 2024, 18:51 — ИА Регнум. В использовании солдат из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости, заявил 20 июня президент России Владимир Путин.

KCNA//ЕРАТАСС

В ходе беседы Путина с журналистами во время его визита во Вьетнам главу государства спросили о вероятности использования «возможностей» КНДР, в том числе личного состава вооружённых сил этой страны, в ходе конфликта на Украине.

«По поводу возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте: мы никого об этом не просим, нам никто это не предлагал, нет никакой необходимости», — ответил президент.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Россия не нарушает никаких международных обязательств, взаимовыгодно развивая отношения с Ираном и КНДР, заявила в январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления западных СМИ о якобы имеющем место использовании Москвой оружия из Пхеньяна и Тегерана в зоне СВО.