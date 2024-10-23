Москва, 23 октября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Утверждения о якобы отправке военных из КНРД в Россию являются «вбросами и шумихой». Об этом на брифинге 23 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что взаимодействие двух стран в военной сфере не нарушает норм международного права. В этой ситуации непонятно, почему Южная Корея «подняла такой ажиотаж», добавил Захарова.

«Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба, урона Южной Корее», ― подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

По её словам, если проследить цепочку событий, нетрудно понять, кто и для каких целей инициировал «все эти вбросы и шумихи, все эти информационные волны».

Захарова напомнила, что первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея.

Как сообщало ИА Регнум, глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён 8 октября заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на военный союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.

Глава минобороны США Ллойд Остин, в свою очередь, заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации.

Главное управление разведки Украины записало видеообращение для военных из КНДР, которые якобы готовятся участвовать в украинском конфликте на стороне России. На нём показан «новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи». Диктор за кадром на корейском языке призвал северокорейских военных сложить оружие, обещая им неприкосновенность.