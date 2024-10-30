Нью-Йорк, США, 30 октября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не нарушает его, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 30 октября на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он также задался вопросом о том, почему США помогают Украине, а у союзников Москвы нет права поддерживать РФ в случае, если заявления о якобы присутствии военных КНДР в России были бы правдой.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. 24 октября Госдума ратифицировала документ.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что соглашение между Россией и КНДР подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество, в том числе в сфере безопасности.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. Дмитрий Песков назвал такие заявления похожими на информационную утку. Он напомнил, что Владимир Путин отмечал ранее, что в использовании корейских войск в зоне спецоперации нет никакой необходимости.