Москва, 30 октября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Супруга советского и российского актёра и режиссёра, народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении здоровья её мужа.

Артем Геодакян/ТАСС

«Нет, это неправда [сообщения об ухудшении состояния актёра]. Кто из СМИ занимается этими бесконечными сообщениями, я не знаю, но это неправда», — заявила она в беседе с ТАСС.

Елена добавила, что сейчас Ливанов восстанавливается после недавнего инсульта и неплохо себя чувствует.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября Telegram-канал SHOT написал об ухудшении состояния 89-летнего Василия Ливанова. Утверждалось, что актёр вновь обратился к медикам с жалобой на сильные боли в ногах, которые пытаются предотвратить у него паралич.

Народного артиста РСФСР 1 октября госпитализировали с инсультом, который стал для него уже третьим. Позднее стало известно, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб и во время операции 5 октября у него произошла остановка сердца.

Позднее, 13 октября, появились сообщения, что у актёра загноилась рана после хирургического вмешательства. 15 октября сын народного артиста РСФСР Борис Ливанов сообщил, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.