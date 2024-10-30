Москва, 30 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Состояние актёра Василия Ливанова ухудшилось. Врачи пытаются предотвратить паралич после перенесённого мужчиной инсульта. Об этом 30 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Максим Блинов Актёр Василий Ливанов

Утверждается, что на днях народный артист вновь обратился к медикам с жалобой на сильные боли в ногах. Они, как и проблемы с речью, стали следствием инсульта. Одна из конечностей отнялась, поэтому Ливанову для передвижения по квартире приходится использовать ходунки.

Произношение слов 89-летнему мужчине даётся с трудом. Ему назначили пройти курс логотерапии и рекомендовали больше отдыхать.

Как передавало ИА Регнум, состояние 89-летнего актёра ухудшилось 29 сентября, 1 октября его госпитализировали с инсультом. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что народному артисту России провели ангиографию и удалили тромб. Уточнялось, что у Ливанова был уже третий инфаркт мозга.

В ходе операции 5 октября у Ливанова произошла остановка сердца, 13 октября у актёра загноилась рана после хирургического вмешательства. Сын актёра Борис Ливанов спустя два дня рассказал, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.

17 октября Ливанов вызвал себе скорую помощь из-за риска четвёртого инсульта. Медики поставили предварительный диагноз — поражение сосудов головного мозга. При этом состояние мужчины не угрожало его жизни, из-за чего актёр отказался от госпитализации, оставшись дома на амбулаторном лечении.