Москва, 1 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Актёру, исполнителю главной роли в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василию Ливанову провели ангиографию и удалили тромб в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Об этом 1 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Василий Ливанов

В настоящее время актёр находится в сознании, он также может самостоятельно дышать. Отмечается, что Ливанова вовремя госпитализировали, так что врачи успели оказать ему необходимую помощь.

По данным телеканала, это уже третий инфаркт мозга у артиста.

Ранее 1 октября источник ИА Регнум сообщил о том, что Ливанов попал в больницу в Москве. По предварительным данным, 89-летнего актёра госпитализировали с инсультом. Состояние Ливанова ухудшилось 29 сентября. Родственники вызвали бригаду скорой помощи. Актёра доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Позднее семья актёра опровергла информацию о том, что он попал в больницу с инсультом. Как рассказала его невестка Екатерина Ливанова, у Ливанова проблемы с давлением и низкий гемоглобин, анемия, но лечение он получает на дому. По её словам, периодически он ложится в Кремлёвскую больницу, где с ним находится его супруга.

Василий Ливанов приобрёл широкую известность благодаря роли Шерлока Холмса в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», основанных на произведениях Артура Конан Дойла. За эту работу в 2006 году Ливанов стал почётным членом ордена Британской империи. Королева Великобритании Елизавета II вручила актёру орден за вклад в дружбу России и Соединённого Королевства.