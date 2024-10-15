Москва, 15 октября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр Василий Ливанов был выписан из больницы. Об этом 15 октября сообщил его сын Борис.

Гавриил Григоров/ТАСС Василий Ливанов

«Всё хорошо, Василий Борисович уже дома», — процитировало его ТАСС.

Дальнейшее лечение артист продолжит амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние здоровья актёра ухудшилось ещё 29 сентября, бригада скорой помощи доставила его в НИИ имени Н. Склифосовского. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. Отмечалось, что у актёра это уже третий инфаркт мозга.

Также сообщалось, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца. 13 октября стало известно, что после хирургического вмешательства у актёра загноилась рана. При этом он продолжал находится в сознании и дышать самостоятельно.