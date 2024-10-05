Москва, 5 октября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. У 89-летнего советского и российского актёра и кинорежиссёра Василия Ливанова, которого госпитализировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского, во время операции произошла остановка сердца. Об этом 5 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Василий Ливанов

Врачи оценивают состояние актёра как тяжёлое. Сейчас Ливанов находится в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. При этом состояние актёра ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила его в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Позднее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. Отмечалось, что это третий инфаркт мозга у актёра.

Старший сын Ливанова Борис 1 октября прокомментировал сообщения о госпитализации отца. По его словам, с актёром всё «относительно хорошо».

3 октября источник Telegram-канала Mash сообщил, что во время лечения у актёра появились признаки дыхательной недостаточности. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», основанных на произведениях Артура Конан Дойла. В 2006 году за эту работу Ливанов стал почётным членом ордена Британской империи. Королева Великобритании Елизавета II вручила актёру орден за вклад в дружбу России и Британии.