Москва, 1 октября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Актёр и кинорежиссёр Василий Ливанов попал в больницу в Москве. Об этом 1 октября сообщил источник ИА Регнум.

Евгений Биятов/РИА Новости Василий Ливанов

По словам собеседника агентства, по предварительным данным, 89-летнего актёра госпитализировали с инсультом.

Состояние Ливанова ухудшилось 29 сентября. Родственники вызвали бригаду скорой помощи. Актёра доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Других подробностей о его состоянии не сообщалось.

Позднее семья актёра в беседе с RT опровергла информацию о том, что он попал в больницу с инсультом. Как рассказала его невестка Екатерина Ливанова, Ливанов сейчас дома, у него проблемы с давлением и низкий гемоглобин, анемия.

«Лечение он получает на дому сейчас, врачей вызываем, и в больнице он лежал — две недели назад где-то выписался. Но инсульта у Василия Борисовича нет, до этого они жили на даче», — отметила она.

Она также добавила, что у родных нет серьёзных опасений о состоянии здоровья Ливанова, оно соответствует его возрасту. При этом Ливанов ведёт активную жизнь. По словам невестки, периодически он ложится в Кремлёвскую больницу, где с ним находится его супруга.

Василий Ливанов приобрёл широкую известность благодаря роли Шерлока Холмса в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», основанных на произведениях Артура Конан Дойла. За эту работу в 2006 году Ливанов стал почётным членом ордена Британской империи. Королева Великобритании Елизавета II вручила актёру орден за вклад в дружбу России и Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в Москве из-за проблем с сердцем госпитализировали куплетиста и актёра Николая Бандурина. Мужчина почувствовал недомогание и вызвал врачей. По итогам осмотра медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Позднее в тот же день он сам рассказал о том, что его состояние нормализовалось.