Москва, 13 октября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. У народного артиста Василия Ливанова после проведения операции по удалению тромба загноилась рана, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на информированный источник.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Василий Ливанов

Такое осложнение может представлять опасность на фоне ослабленного иммунитета Ливанова и его хронических заболеваний, сказано в материале.

Актёр остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации, находится в сознании, дышит самостоятельно, шансы на его восстановление сохраняются, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, состояние здоровья актёра ухудшилось 29 сентября. 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. У актёра это уже третий инфаркт мозга.

3 октября сообщалось, что во время лечения у актёра появились признаки дыхательной недостаточности. Его подключили к аппарату ИВЛ. Также сообщалось, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца.

Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации неврологического отделения, рассказали в НИИ им. Склифосовского 6 октября. 9 октября сообщалось, что у Ливанова выявлено опасное поражение мозга из-за недостаточно высокого уровня кислорода в крови, у него парализовало правую часть тела. Днём позже СМИ проинформировали, что артиста поместили в медикаментозную кому. Состояние здоровья актёра ухудшилось, заявили врачи 11 октября.

Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Также актёр снимался в целом ряде других фильмов и озвучил нескольких персонажей известных мультфильмов, в том числе Карлсона и Крокодила Гену.