Москва, 30 октября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Отражающие реальную картину происходящих событий российские журналисты мешают Западу формировать свою версию происходящего. Об этом 30 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Стрингер/РИА Новости Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси

«Глазами Запада посмотрите на всё, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты», — заявила она в эфире радио Sputnik, комментируя инцидент с преследованием корреспондента «РИА Новости» на митинге грузинской оппозиции в Тбилиси.

Захарова отметила, что в этом случае в информационном сопровождении политики стран Запада не наблюдалось бы никакой «шероховатости» или каких-либо разрывов такой логической цепочки. Однако в это периодически врываются российские СМИ, которые вместе с местными медиаресурсами показывают реальную картину происходящего, добавила дипломат.

Вечером 29 октября корреспондент «РИА Новости» пострадал от действия сторонников грузинской оппозиции, проводивших протестную акцию у здания парламента страны. По его словам, находившиеся на митинге провокаторы возмутились, услышав русскую речь. Вокруг российского журналиста собралась толпа, выкрикивавшая антироссийские лозунги и преследовавшая его с мегафоном с громкой сиреной. Затем они окружили репортёра и он упал на землю, и тут в ситуацию вмешалась полиция. Под защитой правоохранителей журналист сел в такси и покинул место протестной акции.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам обработки бюллетеней правящая в стране партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Несколько оппозиционных партий и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали итоги выборов в парламент. Один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Элене Хоштария заявила о начале проведении протестов в республике.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель раскритиковали то, как прошли выборы в парламент Грузии. Они призвали грузинские власти тщательно расследовать все сообщения о нарушениях во время голосования, однако не назвали выборы недействительными и не заявили о фальсификациях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября заявил, что Россия обеспокоена ультиматумами нынешнему руководству Грузии со стороны стран — участниц ЕС и США. Он подчеркнул, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела соседней страны, а риски «цветной» революции в республике являются внутренним делом Грузии.