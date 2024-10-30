Захарова осудила инцидент с российским журналистом в Тбилиси
Захарова: журналисты из России мешают Западу формировать свою картину мира
Москва, 30 октября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Отражающие реальную картину происходящих событий российские журналисты мешают Западу формировать свою версию происходящего. Об этом 30 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Глазами Запада посмотрите на всё, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты», — заявила она в эфире радио Sputnik, комментируя инцидент с преследованием корреспондента «РИА Новости» на митинге грузинской оппозиции в Тбилиси.
Захарова отметила, что в этом случае в информационном сопровождении политики стран Запада не наблюдалось бы никакой «шероховатости» или каких-либо разрывов такой логической цепочки. Однако в это периодически врываются российские СМИ, которые вместе с местными медиаресурсами показывают реальную картину происходящего, добавила дипломат.
Вечером 29 октября корреспондент «РИА Новости» пострадал от действия сторонников грузинской оппозиции, проводивших протестную акцию у здания парламента страны. По его словам, находившиеся на митинге провокаторы возмутились, услышав русскую речь. Вокруг российского журналиста собралась толпа, выкрикивавшая антироссийские лозунги и преследовавшая его с мегафоном с громкой сиреной. Затем они окружили репортёра и он упал на землю, и тут в ситуацию вмешалась полиция. Под защитой правоохранителей журналист сел в такси и покинул место протестной акции.
Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам обработки бюллетеней правящая в стране партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.
Несколько оппозиционных партий и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали итоги выборов в парламент. Один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Элене Хоштария заявила о начале проведении протестов в республике.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель раскритиковали то, как прошли выборы в парламент Грузии. Они призвали грузинские власти тщательно расследовать все сообщения о нарушениях во время голосования, однако не назвали выборы недействительными и не заявили о фальсификациях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября заявил, что Россия обеспокоена ультиматумами нынешнему руководству Грузии со стороны стран — участниц ЕС и США. Он подчеркнул, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела соседней страны, а риски «цветной» революции в республике являются внутренним делом Грузии.