Варшава, 29 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. У президента Грузии Саломе Зурабишвили нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в стране. Об этом 29 октября заявил её коллега из Польши Анджей Дуда.

Tobias Hase/Global Look Press Саломе Зурабишвили

Дуда рассказал, что днём ранее, 28 октября, он разговаривал с Зурабишвили по телефону. Его затем спросили о том, имело ли место российское вмешательство в выборы в Грузии.

«Она этого не сказала ясно, этому нет доказательств», — ответил польский президент в эфире радиостанции RadioZet.

При этом сразу после этого он заявил, что Россия якобы поддерживает правящую в республике партию «Грузинская мечта».

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов. Этот результат позволит ей единолично формировать правительство.

Ряд оппозиционных партий и выступающая на их стороне Зурабишвили не признали итоги выборов. Один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария объявила о проведении акций протеста.

Вечером 28 октября около парламента в Тбилиси собрались протестующие, которые заблокировали движение на улице, где находится здание. При этом лидеры оппозиции перед приходом на акцию отправились на встречу с иностранными дипломатами.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии 29 октября приняла решение повторно пересчитать бюллетени с пяти участков в каждом избирательном округе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что некоторые европейские страны открыто пытались повлиять на электоральный процесс в Грузии. Он также подчеркнул, что попытки дестабилизации обстановки в республике можно увидеть невооружённым глазом.