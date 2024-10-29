Тбилиси, 29 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приняла решение повторно пересчитать бюллетени с пяти участков в каждом избирательном округе. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

По данным ЦИК, окружные комиссии путём жеребьёвки уже определили участки, на которых пересчитают данные. В регионах пересчет начнется в 12:00 (11:00 мск), в Тбилиси — в 17:00 (16:00 мск).

Отмечается, что целью этого мероприятия является перепроверка данных о состоявшихся парламентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней правящая в республике партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов. Этот результат позволит ей единолично формировать правительство.

Ряд оппозиционных партий и выступающая на их стороне президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали итоги выборов. Один из лидеров партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария объявила о проведении акций протеста.

Вечером 28 октября возле парламента в Тбилиси собрались протестующие, которые заблокировали движение на улице, где находится здание. При этом лидеры оппозиции перед приходом на акцию отправились на встречу с иностранными дипломатами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковали проведение выборов в парламент Грузии и призвали власти республики расследовать все сообщения о нарушениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что некоторые европейские страны открыто пытались повлиять на электоральный процесс в Грузии. Он также подчеркнул, что попытки дестабилизации обстановки в республике можно увидеть невооружённым глазом.