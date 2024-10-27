Донецк, 27 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России ворвались в Катериновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Константин Михальчевский/РИА Новости

«255-й полк ворвался в Катериновку», ― говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах виден российский флаг, вывешенный из окна здания на верхнем этаже. Уточняется, что это произошло в южной части Катериновки.

Авторы публикации отметили, что сейчас российские войска ведут штурм посёлка.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября президент России Владимир Путин в беседе с тележурналистом Палом Зарубиным сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что военные справляются с поставленными задачами, темпы наступления увеличиваются.

За последние дни подразделения группировки «Центр» ВС России продвинулись на пять-шесть километров на красноармейском направлении. Путин отметил, что группировка российских войск успешно наступает в течение длительного периода времени. Наступление идёт на фронте протяжённостью 23 км, уточнил российский лидер.

Согласно докладам российских военных, сейчас бои идут в районе Дзержинска в ДНР, где уже освобождены Артёмовск, Кировск и Новгородское. Вооружённым силам РФ осталось освободить треть города, эта часть полностью блокирована российскими силами. Также ВС РФ уже отодвинули ВСУ на 20 км от Лисичанска (ЛНР).

Кроме того, Вооружённые силы России продвинулись на глубину 1,5 км в Часовом Яре в ДНР. 98-я воздушно-десантная дивизия ведёт бои за освобождение города.

По данным российских силовиков, бойцы Вооружённых сил Украины покинули большую часть позиций в городе Горняк в ДНР.

27 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Измайловка в ДНР.

Российские бойцы 80-го гвардейского краснознамённого танкового полка 26 октября прорвались в город Селидово в ДНР на горящем танке.