Москва, 27 октября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Вооружённым силам РФ осталось освободить треть города Дзержинска в ДНР. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, ссылаясь на доклады военных.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сейчас бои идут в самом Дзержинске, осталось освободить треть города. Эта часть полностью блокирована нашими войсками», — сообщил Зарубин.

Кроме того, по данным военных, ВС России продвинулись под Красноармейском на пять-шесть километров за последние дни

Как передавало ИА Регнум, ранее силовые структуры сообщили, что бойцы ВСУ покинули большую часть позиций в городе Горняк ДНР.

24 октября военкоры сообщили, что в Горняке часть сил ВСУ была разгромлена, а 210-й отдельный батальон 120-й бригады украинской армии попал в оперативное окружение после того, как 154-й батальон покинул позиции. Подразделение понесло большие потери, командование обещало подкрепление, но оно так и не прибыло.

26 октября военкор Семён Пегов сообщил, что ВС РФ освободили населённый пункт Горняк в ДНР. Бойцы Вооружённых сил России подняли российский флаг на крыше здания в центре населённого пункта. На опубликованных военкорами кадрах видна работа российских танкистов, а также взятие в плен украинских военных.