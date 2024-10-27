Москва, 27 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Измайловка в ДНР, сообщила 27 октября пресс-служба Министерства обороны.

Также 27 октября пресс-служба военного ведомства сообщила, что за сутки средства ПВО сбили 172 беспилотника противника. ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также по инфраструктуре военных аэродромов Украины.

Отмечается, что ВСУ впервые потеряли в зоне СВО два бронетранспортёра Viking производства Швеции. Кроме того, пресс-служба Минобороны впервые сообщила об уничтожении тактического радиолокационного комплекса ieMHR производства Израиля. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 2100 человек.

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