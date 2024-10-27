Москва, 27 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись на глубину 1,5 км в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это следует из докладов российских военных на 27 октября, которые в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным привёл президент России Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

«Сейчас 98-я воздушно-десантная дивизия ведёт бои за освобождение Часова Яра», ― сообщил журналист в видео, опубликованном 27 октября в его Telegram-канале.

Уточняется, что по самому населённому пункту российские подразделения продвинулись на глубину 1,5 км.

Как сообщало ИА Регнум, согласно докладам российских военных, сейчас бои идут в районе Дзержинска в ДНР, где уже освобождены Артёмовск, Кировск и Новгородское. Вооружённым силам РФ осталось освободить треть города, эта часть полностью блокирована российскими силами.

Кроме того, за последние дни подразделения группировки «центр» ВС России продвинулись на пять-шесть километров на красноармейском направлении. Группировка успешно наступает в зоне проведения спецоперации на протяжении длительного периода времени. Наступление идёт на фронте протяжённостью 23 км.

26 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись вперёд на несколько километров на времевском направлении на запорожской линии фронта и зашли в село Шахтёрское в ДНР.

Также, по данным российских силовиков, бойцы Вооружённых сил Украины покинули большую часть позиций в городе Горняк в ДНР.