Москва, 27 октября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Подразделения группировки «центр» ВС России продвинулись на пять-шесть километров на красноармейском направлении за последние дни. Об этом президент Владимир Путин сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, ссылаясь на доклады военных.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Группировка успешно наступает в зоне проведения спецоперации на протяжении длительного периода времени, отметил журналист.

«За последние дни продвинулись на пять-шесть километров, темпы постоянно увеличиваются, наступление идёт на фронте протяжённостью 23 километра», — сказал Зарубин на видео, опубликованном 27 октября в его Telegram-канале.

Наступление также идёт в районе Дзержинска (украинское название — Торецк), где уже освобождены Артёмовск, Кировск и Новгородское. В самом Дзержинске осталось освободить треть города.

Группировка «Юг» отодвинула Вооружённые силы Украины (ВСУ) на 20 километров от Лисичанска. В этом районе освобождены Белогоровка, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское.

На соледарско-бахмутском направлении российские войска форсировали канал Северский Донец — Донбасс, протяжённость фронта здесь — 16 километров. Идут бои за Часов Яр, в городе ВС РФ продвинулись на 1,5 километра.

Первая танковая армия группировки «Запад» вышла на Краснопольское водохранилище, успешно ведутся бои под Красным Лиманом.

Группировка «Восток» после взятия укрепрайона в Угледаре продвинулась на север на 6 километров. На запорожском направлении идут отдельные наступательные операции по улучшению положения войск.

Путин констатировал, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперёд и справляются с поставленными задачами, темпы наступления увеличиваются, добавил Зарубин.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные, по данным российских силовиков, покинули большую часть позиций в городе Горняк Донецкой Народной Республики (ДНР). Они понесли большие потери и в городской черте, и на выходе из города. В Горняке идёт зачистка очагов сопротивления, оборона ВСУ на этом участке фронта сломлена. В целом на красноармейском направлении украинская армия терпит неудачу.