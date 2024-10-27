Донецк, 27 октября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули большую часть позиций в городе Горняк Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 октября сообщили российских силовых структурах.

Александр Река/ТАСС

Отмечается, что на красноармейском направлении украинская армия терпит неудачу.

«Потери у них [ВСУ] большие ― много потеряли как в городской черте, так и при попытке выхода из города», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Сейчас в городе идёт зачистка очагов сопротивления, оборона ВСУ на этом участке фронта сломлена, добавил источник.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября военкоры сообщили, что в Горняке часть сил ВСУ была разгромлена, а 210-й отдельный батальон 120-й бригады украинской армии попал в оперативное окружение после того, как 154-й батальон покинул позиции. Подразделение понесло большие потери, командование обещало подкрепление, но оно так и не прибыло.

26 октября военкор Семён Пегов сообщил, что ВС РФ освободили населённый пункт Горняк в ДНР. Бойцы Вооружённых сил России подняли российский флаг на крыше здания в центре населённого пункта. На опубликованных военкорами кадрах видна работа российских танкистов, а также взятие в плен украинских военных.

В настоящее время российские войска начали окончательную зачистку Селидово. Как сообщил военкор Юрий Котенок, организованной обороны в городе уже нет.