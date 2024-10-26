ДНР, 26 октября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Российские бойцы 80-го гвардейского краснознамённого танкового полка прорвались в город Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) на горящем танке. Видео данной операции опубликовал Telegram-канал Shot.

РИА Новости

В публикации указано, что российские военные прорвались с южной стороны Селидово. Соответствующее видео было предоставлено волонтёрами Народного фронта.

По данным канала, подразделения ВС России взяли под контроль порядка 80% территории населённого пункта. Сейчас основные бои идут в центральной части Селидово. При этом уточняется, что войска противника отступили на северо-запад, оказывая сопротивление по мере отхода.

25 октября ИА Регнум передавало, что в Сети появились первые панорамные кадры города Селидово, откуда начали отступать украинские бойцы. На видео показано, что над некоторыми зданиями поднимается дым.

Ранее военкоры сообщили, что 23 октября российские военные установили триколор и Знамя Победы над зданиями в городе Селидово. Также отмечалось, что группировка российских войск «Центр» продолжает штурм города. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, продвижение российских подразделений у Горняка и Селидово серьёзно нарушает логистику ВСУ.

22 октября британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные ВСУ попали в ловушку в населённом пункте Селидово. По его словам, украинские подразделения потеряли контроль над примыкающей к населённому пункту трассой и не могут покинуть Селидово.