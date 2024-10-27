Москва, 27 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают наступление в зоне специальной военной операции, российские войска, в частности, уже отодвинули ВСУ на 20 км от Лисичанска (ЛНР), сообщил 27 октября журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он отметил, что президент Владимир Путин рассказал о недавних докладах военных о том, как продвигается российское наступление на разных направлениях в зоне СВО.

«Группировка «Юг». Нашим удалось отодвинуть ВСУ на 20 км от Лисичанска. Мы взяли Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки прошли вперёд еще 10 км на запад, освободили населённый пункт Верхнекаменское», — рассказал Зарубин.

Как передавало ИА Регнум, Зарубин со ссылкой на доклады военных также рассказал, что ВС РФ освободили уже две трети города Дзержинска в ДНР. Бои идут в черте города, а ещё не освобождённая часть Дзержинска полностью блокирована российскими войсками, сообщил журналист.

Также Зарубин рассказал о продвижении российских войск на других направлениях в зоне проведения спецоперации.

Российские военные ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения, бойцы действуют уверенно и хорошо, отмечал Путин 25 октября. Успехи достигаются в том числе благодаря опыту военных и растущим возможностям российского ВПК, подчеркнул президент.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.