Москва, 27 октября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин в беседе с тележурналистом Палом Зарубиным. Видео разговора с российским лидером он опубликовал в Telegram-канале.

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

«По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами. Темпы наступления увеличиваются», — привел Зарубин слова главы государства.

Президент также сообщил, что за последние дни подразделения группировки «Центр» ВС России продвинулись на пять-шесть километров на красноармейском направлении. Путин отметил, что группировка российских войск успешно наступает в течение длительного периода времени. Наступление идёт на фронте протяжённостью 23 км, уточнил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, согласно докладам российских военных, сейчас бои идут в районе Дзержинска в ДНР, где уже освобождены Артёмовск, Кировск и Новгородское. Вооружённым силам РФ осталось освободить треть города, эта часть полностью блокирована российскими силами.

Также Вооружённые силы России продвинулись на глубину 1,5 км в Часовом Яре в ДНР. Сейчас 98-я воздушно-десантная дивизия ведёт бои за освобождение города.

По данным российских силовиков, бойцы Вооружённых сил Украины покинули большую часть позиций в городе Горняк в ДНР.

26 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись вперёд на несколько километров на времевском направлении на запорожской линии фронта и зашли в село Шахтёрское в ДНР.