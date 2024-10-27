Тбилиси, 27 октября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассчитывает, что власти Грузии, избранные по итогам парламентских выборов, приблизят страну к Евросоюзу. Об этом на пресс-конференции 27 октября заявил специальный координатор ОБСЕ Паскаль Ализар.

Александр Патрин/ТАСС

«Надеюсь, что власти приблизят Грузию к целям, которые связаны с членством в Евросоюзе», ― отметил представитель организации.

По словам Ализара, он также надеется на то, что руководство страны учтёт рекомендации и справится с основными вызовами, которые стоят перед Грузией.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, итоговая явка на выборы составила 58,94%, проголосовали чуть более 2 млн избирателей. Они прошли спокойно и безопасно. Центризбирком признал выборы состоявшимися.

После обработки 99% бюллетеней лидирует правящая партия «Грузинская мечта» с 54,2% голосов. По предварительным данным, «Коалиция за перемены» заручилась поддержкой 10,8% избирателей, у партии «Единство ― Национальное движение» ― около 10%, «Сильная Грузия» набирает 8,7%, у партии «Гахария за Грузию» ― 7,7%. В общей сложности оппозиция набрала около 37% голосов.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» получит 90 из 150 мест в парламенте. В созыве 2020–2024 гг. правящая партия имела 84 мандата.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 27 октября заявил, что Грузия недовольна отношениями с США и Евросоюзом и надеется на их перезагрузку с начала 2025 года. По его словам, нормализация отношений должна входить и в интересы самого Запада.

В итоговом заявлении саммита ЕС, опубликованном 17 октября, отмечено, что процесс приёма Грузии в Евросоюз фактически приостановлен из-за действий, предпринятых правительством страны. В объединении указали, что они противоречат ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз.

Для возвращения на европейский путь Евросовет призвал Грузию провести реформы, отвечающие основным принципам евроинтеграции. Брюссель предупредил, что будет «пристально мониторить» парламентские выборы в республике.