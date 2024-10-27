Тбилиси, 27 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Грузия надеется на перезагрузку отношений с США и ЕС с начала 2025 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Jay Kogler/Global Look Press

«Безусловно, мы недовольны отношениями с ЕС и США и не раз сообщали о важности их перезагрузки. Надеемся, что этот процесс начнётся с первых месяцев следующего года», — сказал он.

По его словам, нормализация отношений должна входить и в интересы самого Запада.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о приостановке финансовой помощи Грузии в размере $95 млн из-за принятого в республике закона об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 августа осудила решение Вашингтона ограничить финансирование правительства Грузии и назвала его нелогичным. По её словам, нельзя наказывать армию, ставя тем самым под удар оборону Грузии. Президент США Джо Байден в письме Зурабишвили выразил разочарование законом об иностранных агентах. 10 августа Кобахидзе заявил о готовности перезагрузить отношения с США.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком признал их состоявшимися, а итоговая явка составила 58, 94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней выяснилось, что правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах с результатом в 54,2% голосов, при этом оппозиция набрала в сумме 37%. Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами парламентских выборов и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты, поэтому они никак не помешают работе парламента нового созыва.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Опрос Emerson College Polling в октябре показал, что кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа поддерживают по 49% избирателей. После подведения итогов выборов инаугурация президента США традиционно проходит как раз в начале года (20 января).