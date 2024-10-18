Брюссель, 18 октября, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Процесс приёма Грузии в Евросоюз фактически приостановлен из-за действий, «предпринятых правительством» страны. Об этом говорится в опубликованном 17 октября итоговом заявлении саммита ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Европейский совет подтверждает готовность союза поддержать грузинский народ на его европейском пути. В то же время он вновь выражает серьезную озабоченность в связи с курсом действий, предпринятых правительством Грузии, который противоречит ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз», — отмечается в документе.

Поясняется, что в связи с тем, действиями правительства Грузии, противоречащих европейскому пути, процесс приёмы страны в ЕС фактически приостанавливается. Для возвращения на европейский путь Евросовет призвал Грузию провести реформы, отвечающие основным принципам евроинтеграции. Также на саммите ЕС подтвердили готовность поддержать народ Грузии на его европейском пути, противопоставив таким образом народ и правительство страны.

Брюссель предупредил, что будет «пристально мониторить» предстоящие парламентские выборы в республике. Они должны проводиться при присутствии иностранных наблюдателей, при полной поддержке «свободных, независимых и многообразных СМИ» и быть «свободными и честными».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейский союз приостановил контакты на высоком уровне с руководством Грузии из-за недружественного, как считают в Брюсселе, отношения Тбилиси к объединению.

Отношения Грузии с ЕС и США начали ухудшаться после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае. После этого Пентагон перенёс запланированные на лето грузино-американские военные учения «Достойный партнер», а ЕС заморозил 30 млн евро, которые планировал выделить минобороны республики.

Также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня заявил, что Брюссель «закроет дверь» для Грузии, если Тбилиси продолжит курс, который на Западе считают неприемлемым.

3 октября в Грузии вступил в силу закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола. Перед этим ряд западных стран потребовал от Грузии не принимать закон, запрещающий пропаганду этого движения. Также на этом настаивал Европарламент.