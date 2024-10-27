Москва, 27 октября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в состоянии самостоятельно использовать западное дальнобойное вооружение, это осуществляется военными НАТО. Об этом 27 октября президент России Владимир Путин заявил автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». Фрагмент интервью журналист опубликовал в Telegram-канале.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«То, что сейчас происходит, это делается всё руками натовских офицеров», ― подчеркнул глава государства, комментируя активизировавшуюся в США и Европе дискуссию о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Глава государства напомнил о ранее сделанном заявлении о том, что применение Киевом западного высокоточного оружия для таких ударов будет обозначать прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте на Украине.

По словам российского лидера, сейчас вопрос заключается только в том, разрешат ли страны НАТО сами себе наносить удары вглубь России или нет.

«Естественно, мы должны понимать, как соответствующим образом реагировать, когда, где конкретно. Об этом пока рановато говорить», ― добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, указал российский лидер. Он пояснил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО, украинцы сделать этого не могут. Путин добавил, что РФ примет соответствующие меры, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это заявление серьёзным, деликатным, но строгим предупреждением, игнорировать которое не стоит.

Ирландский журналист Чей Боуз отметил 12 сентября, что США и Великобритания готовы разрешить Киеву наносить удары по территории России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир.

Разведывательное сообщество США и Пентагон 24 октября рекомендовали Белому дому не менять свою позицию по возможному разрешению Киеву наносить удары вглубь РФ западным оружием. Одной из причин такой позиции минобороны является банальная нехватка ракет ATACMS, которые необходимы для обеспечения боеготовности США.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин 25 октября заявил, что Лондон не поддерживает идею об ударах вглубь России дальнобойным оружием, и изменений в этой позиции не произошло.