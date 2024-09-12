Вена, 13 сентября, 2024, 02:32 — ИА Регнум. НАТО стоит прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина по поводу вмешательства Запада в конфликт на Украине. Об этом заявил 13 сентября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен Михаил Ульянов

Дипломат в Telegram-канале привёл заявление российского лидера, по словам которого решение стран Североатлантического альянса применить против России дальнобойное оружие с территории Украины не останется без ответа. РФ примет соответствующие меры исходя из тех угроз, которые будут создаваться, подчёркивал Путин.

Ульянов назвал это заявление серьёзным, деликатным, но строгим предупреждением, игнорировать которое не стоит.

Как сообщало ИА Регнум, страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент Путин. Он пояснил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО, украинцы сделать этого не могут.

В этот же день заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США пока не готовы объявить о снятии запрета Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь российской территории. Позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась, добавил он.