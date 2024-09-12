Дублин, 12 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. США и Великобритания готовы разрешить Киеву наносить удары по территории России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

AP/TASS

«Они собираются «разрешить» эскалацию, в результате которой Европа и впоследствии вся остальная планета исчезнут в огне», — написал журналист.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми решились на такой шаг, потому что они не могут признать поражение в прокси-войне с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский передал госсекретарю США план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России. Однако решения по использованию украинскими военными американского дальнобойного оружия принято не было. Блинкен отметил, что доложит президенту США Джо Байдену о переговорах, прошедших в Киеве.

Британская газета The Guardian написала, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечёт США и Великобританию в полномасштабную войну. Он также призвал не допустить такого развития событий.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские боевики и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по территории России. По его словам, ВСУ неоднократно использовали для этого американские ракеты ATACMS, а также крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин отметил, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по территории России невозможно без использования космических средств разведки. Представители стран Североатлантического альянса НАТО, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело, добавил глава государства.