Лондон, 25 октября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Великобритания не поддерживает идею об ударах вглубь России дальнобойным оружием, и изменений в этой позиции не произошло. Об этом 25 октября заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

«Что касается позиции Лондона, то официально она пока не менялась. До нас доводится, что она остаётся прежней», ― подчеркнул в беседе с ТАСС дипломат.

Посол добавил, что подтверждения тому, что Лондон на данный момент не выступает за возможность нанесения ударов по территории России, есть, однако всё «окутано информационным туманом», чтобы внести элемент неопределённости.

Келин отметил, что Британия зависит от позиции США по дальнобойным ракетам, потому что пуски британских Storm Shadow невозможны без получения американских разведданных. Все дальнейшие действия, необходимые для нанесения ударов, по-видимому, будут делать британские специалисты, предположил дипломат. По его словам, это ввод полётного задания и все процедуры, связанные с пуском. Исключение, по его мнению, может составить лишь определение цели, которое могут сделать украинские военные.

«Тем самым, как подчеркнул [президент России] Владимир Путин, британцы в этом случае станут соучастниками этих ударов», ― отметил посол.

Как сообщало ИА Регнум, ирландский журналист Чей Боуз отметил 12 сентября, США и Великобритания готовы разрешить Киеву наносить удары по территории России, несмотря на то, что этот шаг может потенциально уничтожить весь мир.

Ранее британская газета The Guardian написала, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечёт США и Великобританию в полномасштабную войну. Он также призвал не допустить такого развития событий.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский 16 октября намекнул, что власти Великобритании готовят предложения по ударам украинских формирований по объектам в «оперативной и стратегической глубине» территории России.

Разведывательное сообщество США и Пентагон 24 октября рекомендовали Белому дому не менять свою позицию по возможному разрешению Киеву наносить удары вглубь РФ западным оружием. Одной из причин такой позиции Пентагона является банальная нехватка ракет ATACMS, которые необходимы для обеспечения боеготовности США.