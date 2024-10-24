Вашингтон, 24 октября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали Белому дому не менять свою позицию по возможному разрешению Киеву наносить удары вглубь РФ западным оружием. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.

ИА Регнум

«Разведывательное сообщество и Пентагон рекомендовали не менять американскую политику, что позволило бы Украине наносить удары по целям в глубине России с использованием американских дальнобойных ракет, указывая на то, что у подобного решения будет больше издержек, чем выгоды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё одной причиной такой позиции Пентагона является банальная нехватка ракет ATACMS, которые необходимы для обеспечения боеготовности США.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином возможность снятия ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием. Помимо этого глава киевского режима выразил благодарность США за новый пакет военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов. Глава Пентагона прибыл на Украину 21 октября с необъявленным визитом. Он заявил об обязательствах Вашингтона по оказанию Киеву военной поддержки.