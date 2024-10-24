Москва, 24 октября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился. Об этом свидетельствует проходящий в Казани саммит стран БРИКС, заявил 24 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он напомнил, что в столицу Татарстана для участия в саммите объединения прибыли представители 36 стран, при этом 22 делегации представлены на высшем уровне. Россия стала местом притяжения, подчеркнул Володин.

«План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время [президента США Джо] Байдена, [президента Франции Эммануэля] Макрона, [канцлера Германии Олафа] Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств», ― написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене. Он добавил, что экономики стран объединения, представляющих практически половину населения планеты, развиваются опережающими темпами и демонстрируют устойчивость. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам года 36,7%, что уверенно превышает долю G7. И этот разрыв будет только расти, подчеркнул председатель Госдумы.

«Страны БРИКС развивают и межпарламентское взаимодействие. Этот формат сотрудничества будет расширяться», ― добавил Володин.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. В столицу Татарстана для участия в мероприятии, в частности, прибыли премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Кроме того, в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что развитие мировой экономики движется в сторону роста влияния стран «Большой двадцатки» (G20), где ключевую роль играет БРИКС и входящая в его состав Россия. При этом, по его словам, влияние «Группы семи» (G7), напротив, ослабевает.

В отчёте Международного валютного фонда (МВФ) указано, что в ближайшие годы мировая экономика в большей степени будет зависеть от стран БРИКС, чем от G7. По прогнозу МВФ, большая доля роста в течение следующих пяти лет придётся на экономики БРИКС, такие как Китай, Индия, Россия и Бразилия. При этом ожидаемый вклад стран — членов «Группы семи», среди которых США, Германия и Япония, пересмотрен в сторону понижения.

Президент Владимир Путин 14 июля заявил, что бурная кампания по изоляции России, которую Запад развернул после начала специальной военной операции, провалилась.