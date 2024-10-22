Токио, 22 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Развитие мировой экономики движется в сторону роста влияния стран «Большой двадцатки» (G20), где ключевую роль играет БРИКС и входящая в её состав Россия. Об этом 22 октября заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Внутри «двадцатки» влияние БРИКС, центром которого является Россия, дальше будет ещё больше крепнуть. Англосаксонское мышление Америки, Великобритании с поиском врага, зацикленное на себе, уже не проходит. Впредь Россия будет проявлять всё больше силы», ― процитировало «РИА Новости» депутата.

Он напомнил, что ранее страны «Большой семёрки» (G7) контролировали 80% мировой экономики, теперь их доля сократилась до 40%, что свидетельствует об ослаблении объединения. Напротив, сила G20, в которую входит и Россия, растёт, эти страны занимают 80% мировой экономики.

По словам Судзуки, проведение саммита БРИКС в Казани в 2024 году также символизирует силу России и её стабильность.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 25 сентября, что страны БРИКС обошли «Группу семи» по вкладу в мировую экономику и двигаются дальше. Он отметил, что в мире формируется новая система отношений, лидирующие роли занимают государства Глобального Юга, участники таких перспективных объединений, как БРИКС.

Российский лидер уточнил, что на страны Глобального Юга приходится более половины мирового ВВП, а на страны БРИКС — треть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 октября назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.

Трёхдневный XVI саммит БРИКС пройдёт в Казани 22–24 октября. На нём будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Также запланирован визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.