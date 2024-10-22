В Японии признали рост влияния БРИКС и России в мире
Японский депутат Судзуки: Россия наращивает влияние в G20 и БРИКС
Токио, 22 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Развитие мировой экономики движется в сторону роста влияния стран «Большой двадцатки» (G20), где ключевую роль играет БРИКС и входящая в её состав Россия. Об этом 22 октября заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
«Внутри «двадцатки» влияние БРИКС, центром которого является Россия, дальше будет ещё больше крепнуть. Англосаксонское мышление Америки, Великобритании с поиском врага, зацикленное на себе, уже не проходит. Впредь Россия будет проявлять всё больше силы», ― процитировало «РИА Новости» депутата.
Он напомнил, что ранее страны «Большой семёрки» (G7) контролировали 80% мировой экономики, теперь их доля сократилась до 40%, что свидетельствует об ослаблении объединения. Напротив, сила G20, в которую входит и Россия, растёт, эти страны занимают 80% мировой экономики.
По словам Судзуки, проведение саммита БРИКС в Казани в 2024 году также символизирует силу России и её стабильность.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 25 сентября, что страны БРИКС обошли «Группу семи» по вкладу в мировую экономику и двигаются дальше. Он отметил, что в мире формируется новая система отношений, лидирующие роли занимают государства Глобального Юга, участники таких перспективных объединений, как БРИКС.
Российский лидер уточнил, что на страны Глобального Юга приходится более половины мирового ВВП, а на страны БРИКС — треть.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 октября назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.
Трёхдневный XVI саммит БРИКС пройдёт в Казани 22–24 октября. На нём будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Также запланирован визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.