МВФ ожидает перехода баланса сил мировой экономики к БРИКС, а не G7
Bloomberg: МВФ ожидает смещения мировой экономики от G7 к странам БРИКС
Вашингтон, 24 октября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В ближайшие годы мировая экономика в большей степени будет зависеть от стран БРИКС, чем от G7. Об этом 23 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт Международного валютного фонда (МВФ).
По прогнозу МВФ, большая доля роста в течение следующих пяти лет придётся на экономики БРИКС, такие как Китай, Индия, Россия и Бразилия. При этом ожидаемый вклад стран — членов «Группы семи», среди которых США, Германия и Япония, пересмотрен в сторону понижения.
Согласно отчёту, Китай в течение пяти лет внесёт наибольший вклад в глобальный рост. Следом идёт Индия, также увеличивающая своё влияние.
Как сообщало ИА Регнум, 23 октября президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Казани заявил, что доля членов объединения в мировой экономике по итогам 2024 года составит около 37% и уверенно превысит показатели государств «семёрки». В большинстве государств БРИКС в среднесрочной перспективе ожидается опережающий темп развития, добавил глава государства. Для формирования более справедливых условий в мировой экономике необходимо запустить механизм консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации, отметил Путин. Он добавил, что необходимо разработать в рамках объединения внутренний механизм урегулирования различных торговых споров.
Также во время выступления Путин предложил создать новую инвестиционную платформу для поддержки национальных экономик и стран Глобального Юга и Востока. Глава государства указал на необходимость рассмотреть в будущем трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу.