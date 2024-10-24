Вашингтон, 24 октября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В ближайшие годы мировая экономика в большей степени будет зависеть от стран БРИКС, чем от G7. Об этом 23 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт Международного валютного фонда (МВФ).

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По прогнозу МВФ, большая доля роста в течение следующих пяти лет придётся на экономики БРИКС, такие как Китай, Индия, Россия и Бразилия. При этом ожидаемый вклад стран — членов «Группы семи», среди которых США, Германия и Япония, пересмотрен в сторону понижения.

Согласно отчёту, Китай в течение пяти лет внесёт наибольший вклад в глобальный рост. Следом идёт Индия, также увеличивающая своё влияние.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Казани заявил, что доля членов объединения в мировой экономике по итогам 2024 года составит около 37% и уверенно превысит показатели государств «семёрки». В большинстве государств БРИКС в среднесрочной перспективе ожидается опережающий темп развития, добавил глава государства. Для формирования более справедливых условий в мировой экономике необходимо запустить механизм консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации, отметил Путин. Он добавил, что необходимо разработать в рамках объединения внутренний механизм урегулирования различных торговых споров.

Также во время выступления Путин предложил создать новую инвестиционную платформу для поддержки национальных экономик и стран Глобального Юга и Востока. Глава государства указал на необходимость рассмотреть в будущем трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу.