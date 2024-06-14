Путин заявил о провале попыток Запада изолировать Россию
Москва, 14 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Бурная кампания по изоляции России, которую Запад развернул после начала специальной военной операции, провалилась, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.
«Напомню о том, что после начала специальной военной операции Запад развернул бурную и весьма бесцеремонную кампанию, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Сегодня всем понятно, очевидно, что эта попытка провалилась», — сказал Путин.
В Москве понимают, что при этом западные страны не отказались от идеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции, добавил президент.
Как сообщало ИА Регнум, на конференции Путин констатировал деградацию отношений России с Западом. Президент отметил, что она произошла не по вине Москвы.
Использование Западом санкций и других запретительных барьеров глава страны связал с их проигрышем в конкуренции. Глава государства уточнил, что также западные страны используют для этих целей все виды протекционизма.
В начале мая президент отмечал, что санкции против России не привели к желаемому Западом, а лишь к обратному эффекту и российская экономика стала расти. Путин уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.