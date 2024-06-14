Москва, 14 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Бурная кампания по изоляции России, которую Запад развернул после начала специальной военной операции, провалилась, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Известия/Константин Кокошкин

«Напомню о том, что после начала специальной военной операции Запад развернул бурную и весьма бесцеремонную кампанию, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Сегодня всем понятно, очевидно, что эта попытка провалилась», — сказал Путин.

В Москве понимают, что при этом западные страны не отказались от идеи выстроить некое подобие международной антироссийской коалиции, добавил президент.

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Как сообщало ИА Регнум, на конференции Путин констатировал деградацию отношений России с Западом. Президент отметил, что она произошла не по вине Москвы.

Использование Западом санкций и других запретительных барьеров глава страны связал с их проигрышем в конкуренции. Глава государства уточнил, что также западные страны используют для этих целей все виды протекционизма.

В начале мая президент отмечал, что санкции против России не привели к желаемому Западом, а лишь к обратному эффекту и российская экономика стала расти. Путин уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.