Москва, 23 октября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову продлили срок ареста до 22 декабря по делу о хищении средств, выделенных на парк «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба суда.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлил срок содержания под стражей Попову до 22 декабря», — говорится в сообщении.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Попов принял в нём участие в формате видеоконференции.

Как передавало ИА Регнум, Попова задержали 29 августа, 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу до 29 октября. С 2021 по 2024 год экс-замминистра отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Сумма хищений при государственных закупках в парке составила более 40 млн рублей.

4 сентября Попову предъявили официальное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на сумму 30 млн рублей. Военный вину не признал. В состав организованной группы, в которой действовал Попов, также входили начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

Правоохранители 5 августа задержали Шестерова и Ахмедова по делу о мошенничестве. Позднее в этот же день суд отправил под арест Ахмедова на время следствия. Шестерова арестовали 8 августа.