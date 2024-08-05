Москва, 5 августа, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в рамках дела о мошенничестве директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба СК.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра», — говорится в сообщении СК.

Ведомство уточнило, что суд постановил арестовать Ахмедова на время следствия. Вопрос о мере пресечения для Шестерова находится на рассмотрении. Для выяснения всех обстоятельств дела проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа стало известно о задержании руководителя и ряда сотрудников АО «Военторг» в рамках дела о хищении средств из федерального бюджета при исполнении контрактов, заключенных с Минобороны. По версии следователей, на предприятии в 2019 году завысили стоимость продукции примерно на 400 млн рублей при исполнении заказов министерства общей стоимостью 625 млн рублей.

В июле правоохранители задержали бывшего начальника департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго» Марка Манукяна в рамках уголовного дела о хищениях в компании. Он признал вину, суд назначил ему меру пресечения в виде помещения под домашний арест.